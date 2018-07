Afrique: Nouveaux actionnaires, bilan de ses investissements - Africa50 dévoile tout le 19 juillet

Ce sera à l'occasion de sa 3e assemblée générale prévue à Nairobi, au Kenya, en présence du Président Uhuru Kenyatta.

Africa50, la plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, tient sa troisième assemblée générale des actionnaires le 19 juillet 2018, à Nairobi, au Kenya, selon un communiqué de l'institution. L'évènement qui, pour la première fois, a lieu en Afrique de l'Est, sera ouvert par Uhuru Kenyatta, le Chef de l'État de la République du Kenya, souligne le texte.

Très attendu à cette rencontre, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui préside par ailleurs le Conseil d'administration d'Africa50, devrait prononcer un discours sur le rôle décisif d'Africa50 pour combler le déficit dans le financement des infrastructures du continent. Un déficit estimé à 108 milliards de dollars américains (1 dollar= environ 530 FCfa) par an aujourd'hui.

Directeur général d'Africa50, Alain Ebobissé présentera le bilan opérationnel et stratégique des activités de levées de fonds, d'augmentation de capital et d'investissement, notamment un aperçu des projets aujourd'hui à l'étude. Il dévoilera également les nouveaux pays actionnaires qui ont rejoint le fonds Africa50, poursuit le communiqué. L'équipe dirigeante, désormais au complet, sera ensuite présentée.

Cette assemblée générale d'Africa50 réunira plusieurs ministres africains et d'autres hauts responsables gouvernementaux, représentant les pays actionnaires du fonds. Des chefs d'entreprises et leaders économiques issus du Kenya, plus largement d'Afrique et d'ailleurs sont également attendus. Les participants à l'assemblée générale passeront en revue les activités d'Africa50 en 2017 avant d'en approuver ses états financiers.

«Il s'agit là d'un évènement majeur», a déclaré le directeur général d'Africa50, Alain Ebobissé. Avant d'ajouter : « Africa50 est plus que jamais en position de remplir son mandat. En seulement deux ans d'opérations, nous avons réuni des acteurs du privé et du public, et, plus largement, de la communauté de financement du développement tant panafricaine qu'internationale.

L'assemblée générale des actionnaires est l'occasion de rendre compte de l'état d'avancement de notre programme stratégique et de renforcer notre vision et notre engagement communs pour accélérer le développement des infrastructures en Afrique ».

L'actionnariat d'Africa50 compte 25 états africains, la Banque africaine de développement, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (Bceao) et la Banque Al-Maghrib. À ce jour, le capital engagé se chiffre à plus de 800 millions de dollars.