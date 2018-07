Cote d'Ivoire: Spectacle - L'incroyable vendredi 13 avec Davido

La star nigériane auréolée des Bet Awards aux Usa, en début de mois, donne rendez-vous à ses fans à la patinoire du Sofitel Ivoire pour boucler la « Party of the Year ».

Débutée en avril, la caravane « Find your Magic » initiée par la célèbre marque de cosmétique et d'hygiène, à travers des animations dans tous les super et hypermarchés d'Abidjan, s'achève ce vendredi 13 juillet, à partir de 19h à la patinoire du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody. A travers une soirée-spectacle dénommée « The Party of the Year », avec en attraction le chanteur nigérian le plus en vue de ces dernières années: Davido !

Davido, faut-il l'écrire avec emphase, sacré meilleur artiste international aux Bet Awards 2018, à Los Angeles (Californie/Usa), le 25 juin 2018, fera donc son retour triomphal à Abidjan pour communier avec ses fans, autour de la célèbre marque d'hygiène masculine, Axe, qui accompagne les hommes à se libérer des stéréotypes et affirmer leur virilité.

Sa signature « Find your Magic » et à trouver en chacun d'eux leur « Magic », c'est-à-dire ce qui les rend unique. Comme leur star ! Cette année donc et à bon escient, avec Davido comme ambassadeur de charme, la marque ancre son nouveau positionnement en Côte d'Ivoire en réunissant ses fans autour d'une passion commune : la musique.

Ainsi, ce show final du vendredi 13 juillet qui s'annonce «magique », procède d'une caravane de plus de trois mois où le grand public a pu parcourir le répertoire de l'artiste et découvrir des histoires inspirantes. Pour accéder à cette soirée exceptionnelle, il suffira d'acheter un ticket à 5 000 Fcfa ou faire des achats de produits de la marque-sponsor pour une valeur de 20 000 Fcfa (ticket Vip).

Du virtuel au réel

Consciente de l'importante des réseaux sociaux et de la passion des jeunes Ivoiriens pour la musique, c'est sur sa page Facebook que la marque a boosté sa caravane avec, chaque mois, deux artistes locaux s'affrontant dans une battle sur une chanson de la star internationale Davido, saisissant l'occasion de montrer leur savoir-faire et leur talent auprès du grand public lors de ces activations digitales.

Les internautes ont ainsi pu découvrir des histoires inspirantes, voter pour les meilleures performances et gagner des lots grâce à des jeux d'indices.

Les vainqueurs des trois battles ont, ce vendredi 13, l'incroyable chance d'animer la première partie de la soirée « Party Of The Year ». Passant donc du virtuel au réel, de l'ombre à la lumière, avec leur star !