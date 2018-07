Afrique: Xi Jinping entame une tournée le 20 juillet

À ce titre, Pékin s'engage à aligner ses interventions dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la route » avec ceux du continent, notamment l'agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable, ainsi qu'avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et bien d'autres stratégies de développement des pays africains.

Depuis l'an 2000, la Chine a également déversé plus de cent quarante milliards de dollars en Afrique sous forme de prêts, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique et la création d'emplois dans les pays récipiendaires.

Après une première tournée de huit jours en Tanzanie, en Afrique du Sud et au Congo-Brazzaville, quelques jours seulement après son élection en mars 2013, et un second périple africain qui l'avait conduit au Zimbabwe et en Afrique du Sud, en décembre 2015, les prochaines visites de Xi Jinping au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud marqueront cependant la première tournée de « l'homme du rêve chinois » sur le continent, depuis sa réélection en mars dernier.

