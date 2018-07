Togo: Un groupe de fidèles de Danyi-Kudzravi proclame l'indépendance de leur paroisse vis-à-vis de Mgr Alowonou

Ils sont une trentaine de fidèles à élever la voix dans cette crise qui joue toujours sa prolongation au sein de leur diocèse et dans laquelle est fortement impliquée leur paroisse. Ce sont les fidèles de la paroisse Saint Joseph de Danyi Kudzravi.

Ces derniers, alors même que le Nonce Apostolique, Mgr Brian Udaigwe, réagissant au nom du Vatican confirmait la sanction prise par Mgr Benoit Alowonou contre trois prêtres dont le Curé de la paroisse précitée, le révérend père Yves-Paul Azaglo, et appelait les fidèles chrétiens catholiques des paroisses où ces derniers intervenaient, ces fidèles ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Du moins certains parmi eux.

Dans une déclaration en date d'hier mardi et dont notre rédaction a reçu copie, ces fidèles disent décider et déclarer « à tous les Évêques, les Prêtres, les Religieux et religieuses, a tous les fidèles laïcs, les hommes et femmes de bonne volonté au Togo et dans le monde entier, qu'à compter de ce jour, nous ne vous considérons plus comme notre Évêque (allusion à Mgr Alowonou, ndlr), à ce titre, vous, Monseigneur Benoit Alowonou, n'avez plus de juridiction ni sur nous même, ni sur les biens meubles et immeubles de notre paroisse, étant donné que le territoire paroissial est purement et simplement le patrimoine de nos ancêtres, par conséquent, les prêtres ne citeront plus votre nom dans les célébrations de la messe sur toute l'étendue de notre paroisse, par ailleurs tant que vous, Monseigneur Benoit Alowonou, serez à la tête du diocèse de Kpalimé, il n'y a plus de communion entre vous et nous, fidèles catholiques résidant, demeurant et pratiquant à la paroisse Saint Joseph de Danyi Kudzravi ». C'est bien là un extrait de la déclaration qui scelle le divorce entre Mgr Alowonou et les fidèles de la paroisse de Saint Joseph de Danyi Kudzravi, dans cette crise qui dure déjà depuis des mois.

Au Vatican dès lors de trouver des solutions idoines pour une fin de crise.

En attendant, le linge sale devra se laver ce mercredi, selon les indications précédentes devant le Tribunal de ladite localité, devant qui le dossier a été entre temps porté.

Dans les lignes qui suivent, la déclaration des fidèles catholiques de Danyi Kudzravi...