Ile Maurice: 8 % des naissances proviennent de filles-mères

«Nous devons prendre en considération les chiffres non pas sur un an mais sur les cinq dernières années. Pour la période 2016-2017, nous avons recensé le moins de décès de bébés. A aucun moment, il n'a parlé du nombre de naissances pour cette période. Je m'attendais à ce qu'il soit plus franc avec ces chiffres.»

Pour lui, tout est une question de planning. «Il faut que les couples puissent avoir le temps, non seulement pour terminer leurs études, trouver du travail et par la suite savoir espacer la création de leurs enfants.»

Le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, constate que plusieurs problèmes surviennent à Maurice en matière de démographie : d'un côté la population est vieillissante et en baisse et de l'autre, encore trop de jeunes filles font des enfants trop tôt.

