Mali: Pharmacie populaire du Mali - Les nouveaux entrepôts permettront de faire une économie d'environ 300 millions de FCFA par an

A presqu'une année de réalisation, Dr Moussa Sanogo a révélé que les travaux ont beaucoup avancé et seront bientôt à terme. Le responsable d'entreprise a précisé que les chantiers des entrepôts régionaux sont également en cours et seront bouclés d'ici décembre prochain.

Les entrepôts permettront donc de faire une économie d'environ 300 millions de FCFA par an et de consacrer cet argent à autre chose, selon l'administration de la Pharmacie populaire.

Sur ce point, l'on précise qu'il y aura plus de 4000 palettes pour permettre de stocker les médicaments. L'édifice sera doté d'un système informatique permettant d'avoir la situation des stocks sur toute l'étendue du territoire, d'anticiper sur les besoins exprimés par les structures de santé et avoir une situation exacte des attentes formulées par la population.

Or, le médicament est un produit particulier qui exige certaines normes de bonnes pratiques de fabrication, de conservation et de stockage.

Il ressort des informations recueillies auprès de l'administration de la PPM que l'entreprise pharmaceutique qui excède ses capacités de stockage (signe de sa bonne santé) loue des magasins de stockage du groupe Bolloré à un peu plus de 6,8 millions de FCFA par an et par magasins en hors taxe mais aussi d'autres magasins qui ne répondent pas forcement aux normes de conservation et de stockage.

