Ile Maurice: Alerte à la bombe à l'ICAC

Alors que se tient en ce moment une conférence à l'Independent Commission against Corruption, une alerte à la bombe vient d'être lancée.

Les invités ont dû évacuer, ce mercredi 11 juillet, du Lecture Theatre, à Moka. Ils sont actuellement dans la cour. Mais ne semblent guère inquiets.

La police est attendue d'un instant à l'autre pour savoir s'il s'agit d'une mauvaise blague.

La conférence se tient dans le cadre du «Commemoration of the African Anti-Corruption Day». Elle a pour theme : «Increasing Transparency and Accountability in Recruitment and Selection: Proposal for a Statutory Body Service Commission».

Elle devait avoir lieu de 13 heures à 15 h 30 et est organisée par un forum de la société civile en collaboration avec la Trade Union Against Corruption (TAC) platform.