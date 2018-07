Retrouvez-le ainsi que d'autres entrepreneurs, décideurs et experts du commerce du monde entier pour parler affaires, faire des affaires et développer le commerce : www.intracen.org/wedf

Un an plus tard, la relation avec l'ITC s'est fortement développée parce que l'institution nous a mis en lien avec des particuliers et entreprises de son réseau, avec lesquels nous pouvons coopérer. L'expérience du # WEDF17 a été formidable. Budapest était simplement idyllique. J'ai hâte de me retrouver au # WEDF18 en septembre en Zambie.

Plus tard dans la soirée, le gagnant a été annoncé lors d'un dîner de gala passionnant qui a commencé par une bonne prestation d'un artiste renommé. Désolé de ne pas me souvenir de son nom maintenant [Ah! c'est Balázs Havasi!]. AgroCenta a ressenti une énorme joie lorsque nous avons été annoncés comme vainqueur de la compétition.

Pour certaines, j'aurais préféré leur suggérer de consulter Francis, mais bien entendu, ce n'était pas possible. Je ne saurais décrire le soulagement que j'ai ressenti en remettant le microphone au candidat suivant. Maintenant, je pouvais m'asseoir et écouter les autres participants.

Ce soir-là, je me suis entraîné d'arrache-pied. Je voulais que la transition entre les diapositives soit parfaite pour que le narratif d'AgroCenta soit agréable à écouter. Ce soir-là, je pense avoir utilisé la minuterie de mon iPhone bien plus que pendant tout le temps où j'ai possédé l'appareil. Finalement, j'ai réussi à dormir après m'être convaincu d'avoir suffisamment préparé mon exposé.

Mes yeux se sont illuminés comme des phares antibrouillard. Je devais gagner ce chèque. Nous avons parcouru notre présentation ; reçu et incorporé les nouveaux commentaires ; et repris quelques fois encore, nos exposés en guise d'entraînements de dernières minutes.

C'était sur toutes les lèvres que le vainqueur de la compétition de lancement repartait avec €5 000. Je l'ai confirmé en arrivant au luxueux hôtel Novotel de Budapest. Les start-ups participantes à la compétition devaient rencontrer l'équipe de l'ITC pour parcourir les exposés et recevoir les dernières recommandations d'un encadrement qui avait commencé quelques mois plus tôt.

De ce point de vue, les choses paraissent à mon avantage parce que je me repose quasiment pendant qu'il transpire devant le public, les juges et les investisseurs. Cependant, quand les dates d'événements coïncident, nous devons tous sortir pour différentes destinations afin de représenter l'entreprise.

Mon travail consiste à m'assurer que tous les produits et services qu'il propose à l'extérieur sont disponibles dans l'entreprise et fonctionnent comme prévu.

