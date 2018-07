Mali: Alassane Plea - Le Franco-Malien en Bundesliga, plus qu'une question de temps !

Absent du match amical contre Nyon (4-2) le week-end dernier, l'ancien Lyonnais le sera encore face au Sporting Portugal samedi. Et pour cause son transfert vers le club allemand serait imminent. L'OGC Nice aurait finalement accepté une offre avoisinant les 25M€ et Alassane Plea devrait s'envoler pour Mönchengladbach. La situation était quelque peu bloquée en fin de semaine dernière, mais une réunion entre les dirigeants niçois et l'entourage du joueur aurait permis de décanter la situation lundi dernier.

Monchengladbach et Plea, c'est fait. Le joueur va signer pour 25 millions d'euros selon France Football. Annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs jours, Alassane Plea devrait bel et bien rejoindre le Borussia Mönchengladbach.

