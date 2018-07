Angola: Le pays apparaît dans les rapports de l'UNESCO sur la technologie

Luanda — Le secrétaire d'Etat à la Science et Technologie, Domingos da Silva Neto, a souligné le fait que l'Angola figure dans le rapport 2015 de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) progresse en termes de science et technologie

Domingos Neto, qui s'adressait aux journalistes après le séminaire de formation sur la troisième enquête nationale sur les indicateurs scientifiques, technologiques et d'innovation tenu mercredi à Luanda, a rappelé que l'Angola était déjà mentionné dans le rapport du Nouveau partenariat pour le développement (NEPAD) sur le développement de la recherche scientifique.

En dépit de ces références, le secrétaire d'Etat a dit que l'Angola devait s'améliorer pour se conformer aux recommandations standards, notamment des financements de projets liés au secteur.

Le secrétaire d'État a expliqué qu'il est nécessaire que le financement des projets scientifiques soit équivalent à un pour cent du produit intérieur brut national, un indicateur qui est encore loin de la réalité du pays, soit 0,07%.

Selon Domingos da Silva Neto, le problème n'est pas seulement dans les valeurs disponibles, mais aussi dans la façon dont il est appliqué.

Il a ajouté que des travaux sont déjà en cours pour atteindre le niveau recommandé, citant comme exemple cette enquête visant à collecter des données et des informations pour l'élaboration d'indicateurs de recherche scientifique et de développement expérimental, de transfert de technologie et d'innovation. Le séminaire a fourni des informations sur les indicateurs de la science et de la technologie de l'information pour l'élaboration d'indicateurs de recherche scientifique et développement expérimental, de transfert de technologie et innovation.