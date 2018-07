Angola: Le pays recueille des indicateurs sur la science et la technologie

Luanda — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation ouvrira, dans trois semaines, une campagne de collecte d'indicateurs de ces secteurs, a annoncé mercredi, à Luanda, la ministre Maria do Rosário Sambo.

La ministre, qui s'exprimait lors du séminaire sur les indicateurs de la science, la technologie et l'innovation, a déclaré que la campagne vise à matérialiser les objectifs de la politique nationale du secteur, dans le cadre du Programme de développement national (PDN) 2018-2022 et de la Stratégie de la SADC de médiation de la science, de la technologie et de l'innovation.

Maria do Rosário Sambo a indiqué que le décret présidentiel du 20 juillet établit des indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation pour assurer le suivi de cette activité par l'Exécutif, en tenant compte des investissements réalisés, de la production scientifique, technologique et de l'intégration des résultats obtenus dans la société.

Dans une autre partie de son discours, la gouvernante a exhorté les acteurs et partenaires à produire davantage de contenus scientifiques afin d'atteindre un pourcentage du PIB dédié à la science, contrairement aux actuels de 0,07, estimé entre 12 et 14 millions de dollars.

Sur la collecte des données, elle a dit que les principaux résultats sont liés à la dépense intérieure brute en recherches et développement, au nombre de chercheurs scientifiques dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et développement, au temps consacré à la recherche scientifique, ainsi qu'aux résultats obtenus sous forme de production scientifique (articles scientifiques et autres publications indexées dans des bases de données internationales) et de production technologique (prototypes, dessins techniques et nouveaux produits).

Le séminaire fournira aux participants des compétences sur la production d'indicateurs de base en science, technologie et innovation pour la publication du rapport national sur le sujet.