Afrique: CAF Ligue des Champions - Casoni - « On ira à Lubumbashi pour jouer la gagne »

Le MC Alger défiera le TP Mazembe le mardi 17 juillet en Ligue des champions de la CAF. Le club algérois se rendra mardi à Lubumbashi pour affronter Mazembe, dans le cadre de la 3e journée. Pour Bernard Casoni, l'entraineur du MC Alger, l'objectif est d'aller chercher les trois points de la victoire sur la pelouse des Corbeaux de Lubumbashi.

«Je suis un compétiteur, un gagneur dans l'âme. Au Mouloudia, on joue chaque jour pour gagner les matches. C'est notre philosophie. Alors, il est clair qu'on ne va pas changer notre approche en coupe d'Afrique. Certes, l'adversaire est compétitif et d'un très bon niveau. Mais bon, on ira à Lubumbashi pour jouer la gagne. C'est notre culture. A nous de nous donner les moyens pour y arriver car dans le football rien n'est impossible,» a confié le technicien français dans des propos relayés par competition.dz.

Le MCA se trouve actuellement en France pour un stage. Les Algérois ont livré trois matchs amicaux dont le dernier en date reste le nul (1-1) obtenu face à Bordeaux lundi dernier. Lors du premier test, le MCA s'est imposé face à Clermont Foot (Ligue 2) 1 à 0, avant de faire match nul devant l'autre pensionnaire de Ligue 2 Grenoble Foot 38 (1-1).

L'entraîneur du MCA est inquiet pour son compartiment offensif qui reste le maillon faible de l'équipe depuis la saison. L'inefficacité offensive s'est aussi faite ressenti durant de ce stage en France. Casoni attend un sursaut d'orgueil de ses poulains face aux Congolais lors de la prochaine sortie en CAF Ligue des Champions.

«Nous avons contre Bordeaux manqué des occasions nettes de scorer. On aurait pu l'emporter aisément en première mi-temps. Mais à chaque fois, on pèche dans le dernier geste. On doit trouver des solutions concernant ce manque d'efficacité devenu chronique. Vous savez, les grands attaquants ne courent pas les rues. Les clubs gardent tous leur meilleur buteur.»

Le Mouloudia est engagé en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique 2018, où il occupe la 2e place de son groupe avec 4 points, à deux longueurs du leader, le TP Mazembe (RD Congo).