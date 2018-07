Mali: Vacances scolaires - Youpi, c'est les vacances !

Pendant les vacances, de milliers de jeunes élèves sont en mouvement. Certains font des voyages, d'autres des stages pour mieux se former ou organisent des cours d'apprentissages pour mieux préparer la rentrée prochaine.

Après des mois de dur labeur vient un moment de repos pour les élèves et étudiants. Les vacances sont des moments de repos.

Dans les campus, les élèves ou étudiants sont contents et pressés de rentrer chez eux pour revoir la famille, proches et amis. D'autres voyagent pour se rafraîchir la mémoire et découvrir de nouvelles choses dans un autre pays.

Par contre, il y a des élèves et étudiants qui sont dans l'inquiétude avant de connaître leur résultat de fin d'année. « Je ne profite pas d'abord des vacances, car j'ai passé le DEF et je n'ai pas encore vu mon résultat,,je suis inquiet », explique Sékou Mariko élève à Sebenicoro.

Dans les écoles supérieures, certains étudiants attendent leurs résultats, car ils ont peur d'aller et revenir faire une session de rattrapage pendant les vacances.

« J'ai fini avec les cours de licence, mais je ne sais pas si je pourrais valider toutes les matières. Je ne veux pas aller en session, car je dois aller chez moi à Koutiala », raconte Drame, étudiante de la communication à Ségou.

Les activités sont nombreuses pendant les vacances et les jeunes en profitent comme les soirées, les maxi-vacances, sports... Par ailleurs il y a des jeunes qui aident les parents à la maison, dans les champs ou font le petit commerce.

La plupart des étudiants préfèrent suivre des stages d'apprentissage pour mieux se former. Certains n'aiment pas les vacances à cause des travaux à la maison et aimeraient passer toute l'année à l'école.

Quant aux enfants, ils sont dans les nuages car ils vont passer plus de temps à la maison avec leurs parents. Ils réclament parfois des promenades avec leur papa ou maman. Les vacances permettent de découvrir de nouvelles choses qui ne se font pas à l'école.