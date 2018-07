Afrique: L'Algérie et la Chine projettent d'un nouveau plan quinquennal 2019-2023

PEKIN - L'Algérie et la Chine ont convenu, mercredi à Pékin, d'établir un bilan des réalisations effectuées dans le cadre du plan quinquennal 2014-2018 et de projeter un nouveau plan quinquennal 2019-2023.

Cette volonté s'est dégagée lors des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avec son homologue chinois Wang Yi, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires Etrangères.

Les deux ministres sont également convenus de poursuivre la concertation entre les deux pays pour la concrétisation des projets en cours de maturation.

Rappelant le Partenariat Stratégique Global algéro-chinois, décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue, Chinois XI Jinping en 2014, les deux ministres se sont félicités de la qualité des liens qui unissent l'Algérie et la Chine et du niveau atteint dans la mise en œuvre des projets conjoints et du plan quinquennal 2014-2018.

L'entretien a également permis aux deux ministres d'échanger les analyses et les points de vue des deux pays sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les situations de crises et de conflits, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que la réforme du Conseil de Sécurité et des institutions de Gouvernance internationale.

Ils sont aussi convenus de maintenir et de renforcer la concertation entre les deux pays dans les fora internationaux.

A cette occasion, le cadre juridique de la coopération algéro-chinoise s'est vu enrichi par la signature de trois accords portant respectivement sur les domaines des consultations politiques entre les deux pays, du tourisme et de l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays.

Cette visite de M. Messahl à Pékin, qui intervient dans un contexte marqué par la célébration par les deux pays du soixantième anniversaire d'établissement des relations diplomatiques, a permis aux deux ministres de procéder à une évaluation de l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement.

En cette occasion, M. Messahel a félicité son homologue chinois pour le succès de la 8ème Conférence ministérielle du Forum de la Coopération sino-arabe qu'a abrité la capitale chinoise, Pékin mardi.