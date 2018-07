Tunisie: Nette reprise du tourisme trois ans après les attentats

Alors qu'il est lié à la sélection jusqu'en 2022, Nabil Maaloul ne veut plus entrainer les Aigles… Plus »

Le secteur du tourisme pèse plus de 7% du PIB en Tunisie. Quand il se porte bien, selon la Banque mondiale, plus de 480 000 emplois dépendent directement ou indirectement de ce secteur, soit environ 12% de la population active.

L'attaque jihadiste intervenue dimanche dernier à la frontière algérienne et qui a coûté la vie à 6 policiers suscite de nouvelles craintes pour le tourisme, même si le lieu de l'attentat est situé loin du littoral qui attire les voyageurs, surtout européens et américains.

La fréquentation de la première moitié de l'année a généré 420 millions d'euros de recettes, soit une hausse de 46% sur un an et des recettes comparables à celles de la même période en 2010, avec environ 423 millions d'euros.

