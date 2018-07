Gabon: Le ministre des sports poursuit sa série de visites

Libreville, le 10 juillet 2018 - Le Ministre d'État, Ministre des Sports et de la Culture, chargé du Tourisme a poursuivi aujourd'hui sa série de visites des installations sportives du pays par le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Akanda, après le stade Michel ESSONGHÉ de Tchengué à Port-Gentil, le week-end écoulé.

Pour rappel, l'implication du Gabon dans l'organisation de grandes rencontres sportives internationales a emmené le pays à se doter d'infrastructures sportives modernes.

A cet effet, il est plus qu'important et urgent de mettre en œuvre toutes les synergies de compétences en jetant un regard sur ces infrastructures et leur entretien à travers une mutualisation des efforts de l'ensemble des entités en charge des questions liées au sport national (le Ministère des Sports, le Fonds National de Développement du Sport, l'Agence Nationale de Gestion et d'Exploitation des Installations Sportives et Culturelles, le Comité National Olympique, l'ensemble des Fédérations sportives et la ligue nationale de football).

Le mode opératoire retenu par le Ministère est, non seulement de susciter l'implication de tous dans le cadre d'un dialogue de gestion permanent, mais aussi et surtout que ces infrastructures puissent accueillir les compétitions nationales et internationales, les différents championnats et surtout l'OGSSU.