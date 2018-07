Burkina Faso: Forum national de la diaspora - Mieux vaut tard que jamais

C'est cela le véritable défi. A ce propos, je voudrais rappeler à tous que même nous les fous, avons des droits et devoirs. Mais je ne sais pas pourquoi quand vient une élection, on parle de tout le monde sauf de nous. Or, laissez-moi vous dire que nous payons régulièrement nos impôts, contrairement à certains d'entre vous qui se disent lucides.

Ce n'est pas juste. Quand il s'agit de construire le pays, on leur tend la main mais quand il s'agit d'autres avantages, on leur tourne le dos, quand certains ne les traitent pas d'apatrides. Il faut quitter dans çà !

Car, il suffit de regarder autour de vous pour vous en rendre compte. Selon les données du ministère de l'Economie et des finances, en une décennie, nos compatriotes de l'étranger ont rapporté à notre pays plus de 1 200 milliards de F CFA en termes d'investissements. Voyez-vous ?

En le disant, je sais de quoi je parle. En effet, ils sont nombreux nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui, par leurs investissements, contribuent énormément au développement de notre pays. Je ne me bornerai pas à citer des noms.

Car, ce sont des Burkinabè tout comme ceux qui vivent à l'intérieur du pays. Et le moins que je sais, il ne devrait guère y avoir de préséance entre citoyens d'un même pays ; peu importe le lieu où résident les uns et les autres.

Car, au-delà du fait qu'il a été une tribune pour les Burkinabè de la diaspora d'exprimer leurs problèmes, ce Forum leur a donné le plaisir de savoir qu'ils ne sont pas oubliés par les leurs. Je le dis parce que les Burkinabè de l'extérieur sont souvent amers vis-à-vis des autorités. Et ce, à juste titre, parce qu'en général, on a tendance à les marginaliser. Toute chose que je trouve injuste.

C'est pourquoi je rends un hommage appuyé au président du Faso qui, en plus d'avoir nommé un ministre devant s'occuper spécialement de nos compatriotes de l'étranger, a mis un point d'honneur à organiser un Forum national de la diaspora. Il l'avait annoncé, à l'occasion de son discours de fin d'année. Et c'est désormais chose faite. En tout cas, pour ma part, ce forum avait toute sa raison d'être.

