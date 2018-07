Burkina Faso: Anna Coulibaly, consule honoraire de la Fédération de Russie - "Si on n'a pas gagné, on n'a pas démérité, les Russes se sont bien battus "

Le pays hôte, la Russie, a croisé les crampons contre la Croatie, en quarts de finale. Une rencontre que nous avons suivie avec la consule honoraire de la Fédération de Russie au Burkina, Anna Coulibaly. On notait également la présence de quelques anciens étudiants de l'ex-URSS.

L'appétit vient en mangeant, dit-on. Déjà invitée surprise à ce stade de la compétition, tout le monde était curieux de savoir ce que la Russie fera face à un outsider dangereux comme la Croatie de Lucas Modric. Après un quart d'heure de jeu, les deux équipes se tiennent.

« Le jeu est équlibré », lance quelqu'un. Mme la consule, pour se décontracter, fait des va-et-vient. A peine s'est-elle rassise, qu'intervient le boulet de canon de Denis Sherychev(ndlr, son 4e), ouvrant le score pour la Russie.

Dans la salle, on s'exclame, mais des exclamations qui ne dureront pas, avec l'égalisation côté croate. C'est ce score qui envoie les acteurs aux vestiaires et fera, du reste, autorité jusqu'au terme du temps réglementaire.

Puis vinrent les prolongations, les Croates prennent l'avantage avec un 2e but, mais quelques instants après, les Russes égalisent, dans la salle, on saute. Les tirs au but étaient devenus inéluctables. Des ratés de part et d'autre, mais finalement 4-3, pour la Croatie, l'aventure russe s'arrête là, mais Mme la consule n'est pas déçue.

« C'est un beau match auquel nous avons assisté, tout le monde a vu que les chances étaient égales jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, la chance a plus souri aux Croates, la Russie a quand même démontré toute sa technicité et ses compétences.

Elle a fait rêver tout le peuple russe, et tous les supporters à travers le monde. Si on n'a pas gagné, on n'a pas démérité ; les Russes se sont bien battus », souligne-t-elle.

Mamadou Traoré, secrétaire général de l'amicale des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, de renchérir, « C'est une bonne prestation, personne n'attendait la Russie à ce niveau de la compétition ; bravo à la Russie, et il faudra compter avec elle, les prochaines années ».Selon Mme la consule, le résultat sportif atteint par la Russie, est louable, mais la plus grande satisfaction est organisationnelle.

Les matchs se passent dans 11 villes de la Russie, il a donc fallu mettre en place tout un dispositif, afin que les structures d'accueil, les stades, les volontaires qui accompagnent les supporters, afin que tout soit prêt.

« Les commentaires que l'on entend à travers différents reportages, on n'a pas de plaintes, jusque-là, tout se passe bien, à notre grande satisfaction », note-t-elle. Et de conclure, que la Russie est éliminée mais la grande mobilisation organisationnelle va se poursuivre jusqu'au 15 juillet, jour de la finale et au retour de toutes les délégations.