Angola: FILDA / 2018 - Le deuxième jour consacré à la participation étrangère

Luanda — Une conférence avec cinq thèmes dominera le deuxième jour de la 34e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA / 2018), consacrée à la participation étrangère.

Lors de l'événement, qui a lieu entre mardi et samedi (du 10 au 14 juillet) dans les installations de la Zone économique spéciale (ZEE), les exposants présentent ce mercredi produits et services et assistent à la conférence qui abordera des thème comme le commerce extérieur, son évolution entre crises (2008/2009) et (2014/2019) et les comptes nationaux, leur évolution entre les deux crises: de nouveaux défis avec le PIB trimestriel.

La 34ème édition, avec une augmentation de 125 exposants par rapport à 2017, a réuni des entreprises d'Angola (pays hôte), de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, des États-Unis, du Ghana, des Pays-Bas, de l'Inde, de l'Italie, de Macao, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Suède.

Il y a aussi la Turquie, l'Uruguay, le Japon et le Mozambique qui exposent dans une superficie approximative de trois hectares.

La Russie et le Ghana sont les nouveaux venus, tandis que le Brésil, participant traditionnel, est le grand absent de cette édition, qui a lieu sous la devise «Diversifier l'économie, développer le secteur privé».

Gardant la tradition, le Portugal continue d'être le plus grand exposant étranger de tous les temps et cette fois-ci, il est représenté par 25 entreprises contre 16 de 2017.

Dans une promotion du Ministère de l'Economie, en partenariat avec Eventos Arena, la FILDA expose des produits et services de divers secteurs tels que l'environnement, l'énergie et le pétrole, l'agriculture, l'élevage, les boissons, les banques et assurances, le commerce général et la construction.

Sont également inclus l'immobilier, l'éducation, la formation et la culture, l'hôtellerie et le tourisme, la fabrication et les industries extractives, la logistique et le transport, la machinerie et les équipements, entre autres.

Parallèlement aux expositions, l'organisation réalise des ateliers et des séminaires, en se concentrant sur l'approche de la nouvelle loi sur l'investissement privé et le Plan de développement national 2018-2022.

Des lancements de produits et services, ainsi que des activités culturelles sont inclus dans le programme.

La Filda a été considérée, pendant plus de 33 années consécutives, comme l'un des principaux ports d'entrée pour l'investissement étranger direct et l'un des principaux leviers promotionnels du pays et de la production nationale.

La 33ème édition de LA Filda / 2017 a eu lieu dans la baie de Luanda, sur une superficie de 16 mille mètres carrés, avec plus de 255 exposants.

En 2016, il y avait un interrègne dans la réalisation de l'exposition en raison de la crise et des problèmes d'organisation.