Congo-Kinshasa: Jeu de dupes ?

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Président de la RDC, Joseph Kabila

La CENI clôture aujourd'hui, sauf énième report, la réception classique des dossiers de candidats à la course aux sièges pour la députation provinciale. Donc, les BRTC devront mettre la clef sous les paillassons sauf pour les partis qui voudront rectifier les listes déjà déposées. Bien.

Pour une lecture simple des faits avec les dépôts des candidats même des formations et plateformes politiques les plus "radicales", il peut être dit que le climat du processus électoral est plus que rose bonbon. Rien n'est plus faux.

C'est ici une vérité qui éclate suite à une et une seule question. En effet, tout le décor du ciel politique étalé, qui peut soutenir que le 23 décembre 2018 il y aura élections ?

Bien intelligent qui pourrait. Les astrologues et prophètes politiques font profil bas, attendant de voir ce que août enfantera. Car, un suspense lourd pèse sur les ailes déjà affaissées du processus électoral avec la flopée de sujets à contradictions à l'instar de la machine à voter et le fichier électoral où l'ombre des électeurs sans empreintes digitales échauffe les esprits. Ce silence lourd est connu de tous les observateurs des péripéties de la vie politique au Congo de Lumumba. Oui, il s'agit bien du mystère de savoir si le Président Kabila sera candidat à sa propre succession ou si il optera, avec sa famille politique élargie par des mariages politiques, de la MP au FCC, de jeter son dévolu sur un dauphin. Mystère bien gardé depuis le 19 décembre de l'année où toute la crise politico-électorale actuelle a commencé, à savoir : 2016.

Cause-effet, après le raté de Luanda, le presque non-lieu de Nouakchott boycotté à demi-mot, comme les tentatives de passage à Kinshasa décalées par les officiels congolais, et à l'aube d'un probable speech du Président Kabila, ce silence ne pèse plus que sur les ailes du processus électoral mais, imbrique, de fait, le jeu politique.

Les opposants les plus radicaux, même avec un cahier d'exigences pas exaucé du tout, ont été exposé devant la face du monde quant à savoir qu'est-ce qu'il allait faire dans la phase de la convocation du corps électoral pour la députation provinciale. Entre boycott et acte de bonne foi, les sirènes de la voie de la raison parait avoir fait mouche puisque l'hameçon de la CENI a été mordu à contrecœur.

Mais, la question demeure toujours et encore : y aura-t-il cheminement correct après cette phase puis la suivante, la plus électrique avec le dépôt des candidatures à la présidentielle, jusqu'aux joutes électorales du 23 décembre 2018 ? A en croire le calendrier électoral, c'est faisable. Mais, les options politiques sont-elles de cet augure dans les antichambres où, parlant et agissant pour les élections, les politiques jouent la montre les uns contre les autres, stratégies contre stratégies, pensant être les uns plus que les autres malins ?

Si à ce stade l'Opposition n'a pas voulu jouer le mauvais rôle, le Pouvoir se retrouve, fin juillet début août, aussi, devant les phares. Au-delà de ces politiques, la CENI, elle-même, a la patate chaude entre les mains. Pendant qu'à l'Opposition on se frotte les mains pour voir les masques tombés au FCC/MP, la petite guéguerre pour le candidat commun reste la pomme sourde de discorde. Par-ci, par-là, au Congo, la scène politique est à l'heure du jeu de dupes.