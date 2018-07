Ile Maurice: Commission drogue - Les recours possibles pour contester le rapport

Le ministre de la Bonne gouvernance revient sur le rapport rédigé par l'Eastern and Southern Africa… Plus »

Avant, des personnes se faisaient passer pour des avocats. Ce n'est plus le cas. C'est une retombée positive de la commission. On en attend d'autres avec la soumission imminente du rapport.»

Il poursuivait l'État pour licenciement injus- tifié, arrestation illégale, confiscation de ses biens personnels, entre autres. Raj Dayal avait estimé avoir subi de graves préjudices et réclamait plus de Rs 1 milliard.

C'est un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment lorsqu'il a été rendu public à l'Assemblée nationale, le 13 juin 2017. La commission d'enquête por- tait sur les courses truquées et paris illégaux. Elle avait été mise sur pied le 24 septembre 2014 et bouclé ses travaux en novembre de la même année.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.