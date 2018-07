Congo-Kinshasa: Linafoot - Vclub confirme son sacre ce jeudi contre Dragons Bilima !

Carbone Beni et ses quatre compagnons du mouvement citoyen Filimbi seront à nouveau devant le tribunal jeudi 19… Plus »

Bien avant ce match, les amoureux du football congolais assisteront à un duel entre Dcmp qui va jouer le va-tout, et Saint Eloi Lupopo qui joue pour l'honneur. Lupopo n'a plus rien à gagner dans ce championnat, mais son entraîneur, Franklin Kimbongila a laissé entendre à la conférence que son équipe jouera la gagne pour terminer la saison en beauté. Un aveu de force qui inquiéterait le Daring Club Motema Pembe condamné à gagner ce match. En tout cas, si Dcmp (47points) ne gagne pas, c'est Sanga Balende qui terminera à la troisième place avec (49 points) s'il parvient à battre Maniema Union, le 14 juillet, à Kashala Bonzola. En cas de victoire de Dcmp face à Lupopo, le match de Sanga Balende - Maniema Union deviendrait sans enjeu.

Qu'à cela ne tienne, les Vclubiens doivent savoir que rien n'est encore gagné jusque-là. Un match de football se joue sur terrain pendant 90 minutes. Au coup d'envoi du match, Vclub ne sera que deuxième au classement derrière Mazembe. Pour devenir champion, Vclub doit battre Dragons et terminer le championnat avec 56 points. En cas de difficultés, Vclub devra à la limite, faire un match nul. Mais si Vclub perd, ce qui n'est pas impossible devant cette équipe de Dragons qui a compliqué les calculs des Vclubiens à l'aller, et bien, Vclub ne sera plus champion.

