Congo-Kinshasa: Crédibilité des élections - Yves Mpunga attend l'aval de la tripartite !

Il s'y est engagé et ne jettera guère l'éponge tant que les institutions habilitées à lui donner ce feedback qui changera la donne ne se seront pas prononcées.

Yves Mpunga, cet expert patenté dans une multitude de domaines dont la programmation, la technologie de l'information et sécurité internet pour lesquels il ne repose plus, du reste, ses méninges, cogitant sur le comment emprunter ce chemin étroit qui mène vers la crédibilité des élections, est plus que jamais en attente des conclusions de la tripartite CNSA-Gouvernement-CENI.

Monté au créneau hier, mercredi 11 juillet 2018, au siège de son parti, LCM, dans une conférence donnée à la presse durant laquelle, il a fait rêver l'opinion en matérialisant presque ses pistes de solutions, cet experto comme dirait les espagnoles, entend régler tous les maux liés au doute et au refus des opposants pour la plupart, à l'organisation des scrutins avec la très controversée Machine à voter.

Décidément, le conformisme ne compte pas dans les prédilections de ses partitions. Yves Mpunga, dont l'expérience porte des couleurs apparemment plus vieilles que le jeune âge qu'affichent sur l'agora politique, son parti politique LCM et la plateforme PFP qu'il préside avec hargne, lance des signes avant-coureurs d'un assoiffé du changement.

D'abord, il témoigne s'être illustré dans ce qu'il convient de qualifier de marigot politique rd-congolais afin de lutter pour un Congo moderne, en proposant un concept de développement en triangle qui, selon lui, serait la clé de voûte d'un développement durable en République démocratique du Congo.

Puis, c'est au vrai défi de l'heure, auquel tournent les dos tous acteurs politiques tant de la majorité que de l'opposition, que le quintuple doctorant siège désormais, attendant que la tripartite, composée du Conseil National de Suivi de l'Accord, du Gouvernement et de la Commission Electorale Nationale Indépendante s'imprègnent de son petit ouvrage qu'il aurait d'ores et déjà préparé et pour lequel, il rassure le peuple comme étant la vraie solution à la situation qui tient en tenaille l'avenir même de toute une nation.

Et après ?

Des idées naissent des projets. C'est en tout cas une affirmation que ne contrediront pas les compères du Président national du LCM. Néanmoins, l'après probable rencontre de Yves Mpunga avec la CENI de Nangaa voire le Président du CNSA ou encore le Chef du Gouvernement Tshibala reste écartelé entre la suspension du projet de crédibilisation des élections au cas où, dur comme fer, ces institutions maintenaient le cap déjà emprunté depuis que la CENI a amorcé le processus électoral et une probable suite logique des événements. L'on se souviendra que cet ancien de l'UPC prône une vision politique axée sur le progrès social, économique et culturel. Donc, logique serait de voir s'aligner dans les prochains jours ses coordonnées sur la liste de candidats à la présidentielle.

Pour la peine, il est utile de mentionner que ce féru des recherches scientifiques a, depuis la prise en considération du mal auquel est exposé sa nation actuellement, changé le fusil d'épaule pour tirer sur les démons qui hantent la RDC depuis les siècles antérieurs et trouver des solutions qui emmèneront ce scandale géologique à une modernité certaine.

Cependant, au grand rendez-vous d'hier, il a jeté un regard nouveau sur cette nation dont les institutions demandent à être revues de fond en comble. Il convie, par ailleurs, la CENI à lire et relire les solutions qu'il apporte au sujet de cette machine à voter sans laquelle elle n'organiserait pas d'élections en décembre, afin que tous les partis et regroupements politiques qui cherchent à être démocratiquement élu par la voie du suffrage, y participent et que ce débat fatidique soit clos.