Afrique: L'UA se dote d'une Agence de développement

Des réalisations ont été accomplies s'agissant de l'amélioration des services de santé et de nutrition, notamment un projet de traité pour la création de l'Agence africaine des médicaments visant à assurer un approvisionnement sûr et efficace sur le continent.

S'agissant de la durabilité et de la capacité de résilience, des résultats ont été obtenus en matière de contribution à la position unifiée de l'Afrique dans les conventions mondiales sur le changement climatique et de renforcement de la résilience environnementale.

Les résultats du NEPAD dans les domaines des technologies et de l'entrepreneuriat incluent l'application du forçage génétique pour l'élimination du paludisme ; l'application de la technologie des drones pour l'agriculture et la sécurité alimentaire ; et la promotion de micro-réseaux pour étendre l'accès à l'énergie.

