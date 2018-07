Sénégal: Sortie de son premier album « Motema » - Lajova à la conquête du public

Le groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa Plc, vient d'ajouter à sa liste croissante… Plus »

Il nous propose un voyage en musique sur le chemin de son cœur entre slam, poésie et chant », explique-t-on dans le communiqué. L'album est un « fruit passionnel qui porte en l'artiste l'africanité ». A travers sa musique, la chanteuse, en plus de nous imprégner dans sa culture, nous raconte sa vie et ses expériences.

Dans cette production « autofinancée et enregistrée à Dakar », Lajova de son vrai nom Mauaya Jua, nous conduit dans ses origines congolaises et les divers courants musicaux qui ont bercé son enfance.

