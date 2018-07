Cote d'Ivoire: Nouveau gouvernement, les réactions fusent

Le ministère de la Communication et des Médias est désormais l'affaire de Sidi Tiémoko… Plus »

En sept ans de pouvoir le président Ouattara a nommé quatre premiers ministres et formés six gouvernements, pour l'homme de la rue ce gouvernement ne répond pas à ses attentes car le problème des Ivoiriens se trouvent ailleurs que dans un gouvernement pléthorique.

On observe cependant le retour de certaines personnalités qui ont déjà siégés dans des précédents gouvernements du pouvoir Ouattara. Il s'agit entre autre du président de l'Union pour la Démocratie et la Paix de la Côte d'Ivoire, Albert Toikeusse Mabri et Sidiki Konaté un très proche de Guillaume Soro, président de l'Assemblée Nationale.

