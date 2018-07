Congo-Kinshasa: Audience des militants de Filimbi à la prison de Makala

Devant une assistance composée notamment des membres des familles, d'autres militants, des observateurs de la mission onusienne en RDC et des délégués de certaines missions diplomatiques, les avocats de la défense ont tenté d'obtenir le déclassement des procès-verbaux obtenus pendant la détention de ces activistes dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements pendant plus de cinq mois.

Carbone Beni et ses quatre compagnons du mouvement citoyen Filimbi seront à nouveau devant le tribunal jeudi 19 juillet. Accusés d'offense au chef de l'Etat et d'incitation à la désobéissance, quatre de ces activistes avaient été arrêtés alors qu'ils sensibilisaient autour de la marche du 31 décembre 2017 initiée par le Comité Laïc de Coordination. Mercredi 11 juillet, à la prison centrale de Makala où ils sont incarcérés, se tenait une audience dite « de fond » pour examiner les infractions. Quelques journalistes étaient autorisés à y assister.

