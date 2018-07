Afrique de l'Ouest: Le commandement du G5 Sahel change de main

"C'est le Mali qui met beaucoup en insécurité les autres pays limitrophes comme le Niger, le Burkina faso et d'autres pays" déplore Nouhoum Togo, l'ancien responsable de la communication du ministère de la Défense et aujourd'hui proche de l'opposition. "nous pensons aujourd'hui qu'on pouvait gérer à partir du Mali parce que les terroristes se sont installés en masse sur la bande sahélo-saharienne surtout du coté malien, c'est pour cela que la responsabilité a été confiée au Mali. Mais cela ne veut pas dire qu'il a plus d'expertise que les autres.

Le général Didier Dacko qui était présenté comme un des meilleurs cadres pour répondre, au nom du Mali, aux enjeux de la lutte contre le terrorisme dans la région, n'aura passé en définitive qu'une petite année au commandement du G5 Sahel. Et son remplacement est considéré dans le pays comme une dure sanction et un échec pour l'armée malienne.

