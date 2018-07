Cote d'Ivoire: Résidences universitaires - Les Citées de 220 logts, williamsville et d'Abobo 1 et 2 livrées dans 6 mois

Selon M. Osseine Dongossi une fois réhabilitées, les trois résidences universitaires mettront à la disposition des étudiants, une capacité totale de 2647 lits : 196 à Adjamé 220 logts, 448 à Williamsville et 2003 lits à Abobo 1 et 2.

Il y a aussi les universités. C'est-à-dire amphi théâtre, bâtiment, salles de travaux dirigés etc. S'il n'y a pas d'aléas, dans six mois nous pouvons livrer ces différents travaux », a précisé le technicien du Bnetd.

Et d'ajouter qu'incessamment, la réhabilitation proprement dite des cités d'Abidjan nord : 220 logts, williamsville et Abobo 1 & 2 va commencer.

Bientôt, des étudiants seront soulagés vu que les résidences du Centre régional des oeuvres universitaires (Crou A2) qui comprend les cités universitaires d'Adjamé 220 logements, Williamsville et Abobo 1 et 2 seront livrées dans six mois.

