Togo: Le PDP à la rencontre des populations de la région septentrionale

De tout temps attaché aux valeurs démocratiques et ce, depuis sa création, le PDP (Parti Démocratique Panafricain), demeure fidèle à ses principes et engagements. C'est donc dans l'optique de ce même engagement que le parti a décidé d'aller à la rencontre des populations togolaises, et surtout celles de la région septentrionale.

Selon des informations reçues près des instances de cette formation politique également membre du Groupe des Centristes, le PDP, dans le cadre du lancement de ses activités politiques, sera en tournée de sensibilisation dans la région septentrionale à compter du Vendredi 13 Juillet prochain.

Nos sources ont fait savoir que ce sera une occasion pour les premiers responsables du parti de rencontrer leurs militants et sympathisants à la base et d'échanger avec eux sur la situation politique que traverse notre pays et les pistes de solution de sortie de crise proposées par le parti.

Il est prévu au cours de cette tournée, plusieurs activités à savoir des causeries-débats, meetings de sensibilisation et match de football. Sur l'itinéraire de cette tournée de sensibilisation du PDP les principales étapes seront celles de Sotouboua, Assoli, Kara, Dankpen, Ketao, Mango et Doufelgou.

Cadre de ce parti qui est pleinement disposé à y apporter du sien pour la résolution de la crise sociopolitique qui secoue depuis presque un an le Togo, Innoncent Kagbara, situant cette tournée dans son contexte a indiqué que "le PDP est un parti attaché aux valeurs démocratiques et résolument engagé dans la recherche d'une solution apaisée à la crise que traverse notre pays le Togo".

Aussi, soutient-on au PDP qu'il urge "que les acteurs politiques, toutes tendances confondues, œuvrent dans le sens d'une solution définitive à la crise togolaise".