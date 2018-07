Burkina Faso: PNDES - Paul Kaba Thiéba annonce un financement supplémentaire de 220 milliards de FCFA

Du 9 au 10 juillet 2018, s'est tenue à Ouagadougou la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES. Au cours de cette rencontre, les échanges étaient axés sur la transformation agro-sylvo-pastorale et les moyens de mitigation des risques de fragilité que font peser la menace terroriste qui sévit dans la sous-région sahélienne.

Cette session a connu la participation de plus de 375 personnalités provenant d'institutions et agences de développement, d'ONG, de l'administration publique nationale et du domaine de la recherche, etc.

Au titre des conclusions, le chef du gouvernement a laissé entendre qu'après plus de 2 ans de la mise en œuvre du PNDES, « la conférence a indiqué que la vision du développement du gouvernement, à savoir le PNDES et les instruments élaborés afin de faire face aux menaces du moment, le Programme d'urgence pour le Sahel (PUS) et le Programme d'appui aux économies locales (Padel) étaient pertinents et adaptés pour relever les défis ».

Selon les propos de Paul Kaba Thiéba, les participants à cette conférence ont constaté avec satisfaction que les objectifs sectoriels et thématiques ont été atteints.

Et cela concerne les questions de croissance économique, de réformes institutionnelles, de développement du capital humain et de dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ainsi qu'en matière de mobilisation des ressources internes et externes.

L'autre point de satisfaction notée par le Premier ministre réside dans le fait que « les partenaires institutionnels ayant pris part à la conférence ont marqué leurs adhésions au PUS et au PADEL et ont exprimé des intentions de financement de ces deux programmes ».

Cette ambition marquée par les partenaires techniques et financiers portera le taux de financement desdits programmes à 73%. Ces derniers ont manifesté leur solidarité à accompagner les projets et programmes de développement à travers des engagements nouveaux de financement supplémentaire à hauteur de 220 milliards de F CFA. Ce qui fait au total un financement de 621 milliards de F CFA sur un montant de 851 milliards de franc.

Au titre des recommandations, il y a la priorisation et l'accompagnement conséquent des filières porteuses dans le secteur agro-sylvo-pastoral et dans tous les maillons de la chaîne de valeur que sont la production, la transformation et la commercialisation. A cela s'ajoute la promotion et le renforcement de la coopération sud-sud.

Outre cela, les participants ont souhaité qu'un accent soit mis sur l'amélioration de l'accès au financement par le développement et la mise en place d'instruments innovants et d'outils de financement adaptés au secteur de la transformation agro-sylvo-pastorale.

Aussi, il a été fait cas de la mise en place d'incubateurs et de service d'accompagnement de même que la prise de mesures et réformes incitatives, dans l'optique d'un accompagnement des secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques.

Par ailleurs, Paul Kaba Thiéba a tenu à rassurer le peuple burkinabè sur les enjeux du PNDES, d'autant plus qu'il reste selon lui un référentiel à moyen et long terme.

A cet effet, à l'endroit des populations, il affirme ceci : « nous allons bientôt ouvrir de nouveaux chantiers pour l'amélioration de leurs conditions de vie ». C'est du coup un appel lancé au peuple burkinabè à croire au PNDES.