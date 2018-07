Burkina Faso: Madigo 2018 - De grandes innovations pour la 5è édition

Les prix concernent aussi les meilleures hôtesses, managers, discs-jockeys, meilleurs producteurs discographique et cinématographique, et enfin du meilleur évènement de divertissement.

Plusieurs activités sont prévues pour cette édition. Il y aura une journée santé avec des séances de dépistage et de vaccination de l'hépatite B, une conférence publique sur ladite maladie, une journée sportive avec un match de football, une cérémonie de remise de prix et enfin une soirée d'hommage aux lauréats.

Selon le commissaire général, Serge Ekra, les objectifs recherchés à travers ce concept est de reconnaitre le travail abattu au quotidien par les promoteurs d'espaces pour proposer des meilleurs services aux clients, inciter les promoteurs d'espaces de divertissement à communiquer davantage, aussi de faire comprendre aux patrons des espaces de divertissement la nécessité de professionnaliser leur business en acceptant d'inscrire leurs employés à des programmes de formation. Aussi, créer un cadre d'échanges, de promotion et relationnels gagnant-gagnant entre acteurs et mécènes, entre autres.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.