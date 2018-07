Burkina Faso: Procès du putsch - "Je suis prêt à faire des révélations si... "

Quelques jours après, il est revenu me remettre une puce MTN (un réseau de téléphonie mobile étranger) à travers laquelle on allait me joindre et une somme de 50 000 FCFA », a ajouté le sergent-chef.

Ensuite, il a été informé par deux fois de suite des tentatives d'incendier son domicile, sis à Karpala. «En ce moment, j'ai fait appel à Safiatou Lopez et Basic Soul de son vrai nom Souleymane Ouédraogo afin qu'ils invitent les gens à la retenue. ». Et de poursuivre que par l'intermédiaire du caporal Sami Da, l'ex-Premier ministre, Yacouba Isaac Zida, a demandé à le rencontrer.

Mais si le parquet me rassure qu'elle sera en sécurité, je vais faire beaucoup de révélations », a répondu l'accusé. Selon lui, tout a commencé le 10 janvier 2015, quand il a pressenti qu'on voulait attenter à sa vie. Dès lors, il a élu domicile au camp Naba Koom II et mis sa famille en lieu sûr.

Le Sergent-chef, Roger Koussoubé, alias le « Touareg », a comparu pour sa deuxième fois devant le tribunal militaire, le mercredi 11 juillet 2018, pour répondre des faits d'attentat à la sûreté de l'Etat, de meurtres de 13 personnes, de coups et blessures sur 42 personnes, d'incitation de plusieurs militaires à commettre des actes contraires à la discipline, et de complicité de dégradation des biens.

