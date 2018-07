Burkina Faso: Promotion de l'efficacité énergétique - La jeunesse mise à contribution à Dédougou

«Comme on le sait, le Burkina Faso est confronté à pas mal de problèmes énergétiques, et s'adresser aujourd'hui aux jeunes en matière d'efficacité énergétique est une idée louable», s'est réjoui de son côté, Patrice Toé, vice-président de l'université de Dédougou.

«Le projet ECED-Mouhoun est heureux d'apporter sa contribution à cette conférence d'autant qu'il intervient dans la Boucle du Mouhoun afin d'améliorer l'accès à l'énergie pour les populations et développer les activités économiques menées par les groupements féminins ainsi que les entrepreneurs individuels», a indiqué le chef du projet énergie et croissance économique durable dans la Boucle du Mouhoun, Maxime Fortin.

Troisième du genre après celles des universités de Ouagadougou et de Ouahigouya, la conférence a eu pour objectif de sensibiliser les populations aux économies d'énergie. «Comme on le dit, l'efficacité énergétique, c'est l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques», a expliqué Dr Ousmane Coulibaly.

«La politique actuelle exige qu'on fasse la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique», a fait savoir le Dr Ousmane Coulibaly, soulignant que c'est dans le cadre du projet d'appui au secteur de l'électricité, et avec le soutien du projet énergie et croissance économique durable dans la Boucle du Mouhoun que cette conférence a été initiée.

Les efforts de sensibilisation et d'éducation aux énergies produisent un impact durable dans le domaine de l'efficacité énergétique qui est également une source d'énergie car a dit le DGEE, «qui économise de l'énergie, produit de l'énergie et protège de fait l'environnement».

Le ministère de l'Energie en collaboration avec l'université de Dédougou et le projet énergie et croissance économique durable (ECED-Mouhoun) a organisé, le jeudi 28 juin 2018 à Dédougou, une conférence publique sur le thème : «La contribution de la jeunesse à la promotion de l'efficacité énergétique».

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.