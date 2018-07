Le président de la commission de l'Union africaine en charge de l'industrie et du commerce Albert Muchanga, a fait remarquer que ce protocole prend en compte plusieurs domaines, outre la circulation des biens et des personnes. Aussi, les parties prenantes peuvent poser apporter des suggestions s'il ya des violations ou des articles ambigües.

Lors de son allocution d'ouverture des assemblées, le président de la Banque africaine d'import export (Afreximbank), Dr Benedict Oramah a dit espérer que le cet accord de libre-échange continental africain (Zlec) accélérera l'intégration des marchés africains et encouragera les chaînes de valeur régionales. Tout en favorisant un 'avantage comparatif dynamique en Afrique pour certains types de biens et stimulera l'emploi.

Ce projet envisagé par les chambres consulaires de l'Afrique de l'ouest vise à augmenter les échanges commerciaux. D'autant plus que les échanges dans la sous-région n'atteignent pas 30% au moment où ceux de la zone Union européenne (Ue) oscillent entre 60 et 65%.

A en croire Bishar Ifo, responsable de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) cet accord rentre dans la droite ligne de la création de la compagnie maritime régionale en Afrique de l'ouest et du centre (Sealink).

