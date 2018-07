Ile Maurice: Garde-côte nationale - Célébration du 28e anniversaire du Maritime Air Squadron

communiqué de presse

Le Maritime Air Squadron (MAS), une unité des garde-côtes de Maurice basée à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaisance, fêtera ses 28 ans le 17 juillet 2018. La garde-côte nationale a prévu une série d'activités pour marquer cet événement.

Le programme comprend une activité caritative à l'école gouvernementale de Bois des Amourettes qui s'est tenue le 3 juillet et une autre qui aura lieu à la BPS Residential Care Home de Belle Rose le 12 juillet ; le nettoyage de la plage publique le 13 juillet à Le Bouchon ; une journée familiale qui sera organisée le 14 juillet pour les membres du personnel de cette unité ; et un don de sang le 25 juillet au Plaisance Shopping Village à Rose Belle.

Le Maritime Air Squadron

Le MAS est actuellement dirigé par le Commandant Anshul Sharma. Le personnel comprend dix membres d'équipages et 58 cadres. Mise sur pied le 17 juillet 1990, cette unité est équipée de trois aéronefs Dornier et un Defender.

Le premier aéronef, le Dornier DO-228 (MPCG-1), fabriqué par Hindustan Aeronautics Limited en Inde, est arrivé à Maurice en juin 1990. L'acquisition du second, le Defender, du fabriquant Pillatus Britten Norman du Royaume-Uni, a été effectuée en octobre 1992.

Le troisième aéronef, le Dornier DO-228 (MPCG-3) a été acheté auprès de Hindustan Aeronautics Limited en Inde et a été commissionné en avril 2004 et le quatrième appareil, le Dornier DO-228 (MPCG-4) a été acquis auprès de Hindustan Aeronautics Limited en Inde et a été commissionné en juillet 2016.

La mission du MAS est multidimensionnelle : fournir une surveillance accrue de la Zone Economique Exclusive de Maurice ; mener des opérations de recherche et de sauvetage autour de Maurice ; améliorer la communication de et entre les iles de Maurice notamment Agaléga, Rodrigues, St Brandon et Tromelin ; fournir un moyen d'évacuation de victimes et en cas de catastrophes ; augmenter les missions de contrôle contre la pollution ; et mener des patrouilles anti-pirate.

Les 28 ans d'existence du MAS ont été marqués par plusieurs temps forts. En octobre 1992, le MAS a fait acquisition de son premier aéronef Defender du Royaume-Uni.

Le Dornier a acheminé pour la première fois en août 2002 le courrier à la poste d'Agaléga. D'autre part, le Defender a participé pour la première fois dans des opérations de parachutage en septembre 2002.

Parmi les autres étapes importantes: l'acquisition d'un second aéronef en avril 2004 et aussi du troisième aéronef en juillet 2016; la première sortie à Tromelin en novembre 2008; et l'accréditation par le Mauritius Standards Bureau en juin 2017 aux normes ISO 9001:2015 ce que fait que le MAS a été la première unité de la Fonction publique et de la Force Policière a être accrédité aux normes ISO 9001:2015.