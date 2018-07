Congo-Kinshasa: Corneille Nangaa formel à la Tripartite - Sans machine à voter... pas d'élections en 2018 !

Carbone Beni et ses quatre compagnons du mouvement citoyen Filimbi seront à nouveau devant le tribunal jeudi 19… Plus »

A son avis, « ces électeurs inscrits sans empreintes digitales, conformément à la règlementation en vigueur, ne peuvent faire l' d'aucune radiation... Faire suite à une telle demande constituerait violation flagrante des dispositions légales », a-t-il soutenu, répondre à une frange de la classe politique et de la société qui exige la radiation pure et simple, du fichier électoral, électeurs sans empreintes digitales, considérés comme des fictifs.

Tout en démontrant que « la problématique de la gestion du temps vote de chaque électeur est particulièrement délicate dans le de trois scrutins combinés », le président de la CENI a fait que « la taille du bulletin de vote a aussi un effet pervers dans dépouillement et la compilation des résultats en ce qu'elle favoriser le chaos, en ralentissant le comptage des voix et exposant les bulletins à des manipulations illégales».

«Ce dispositif participe », d'après lui, « à la simplification opérations de vote et de dépouillement, sans remettre en cause procédure traditionnelle du vote à bulletins-papiers ».

Revenant sur la machine à voter, laquelle continue de faire beaucoup d'encre et de salive, Corneille Nangaa a fait remarquer son institution « a levé l'option de recourir à un technique permettant l'impression instantanée du bulletin de vote l'électeur au bureau de vote et de dépouillement pour relever le de la tenue simultanée et en une seule journée de trois directs ».

