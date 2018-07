Madagascar: Fondation Air France - Sept tonnes de matériels pour dix associations malgaches

À titre illustratif, la fondation a pu distribuer 2,5 tonnes de matériels en 2014 ; 5 tonnes en 2015 et 7 tonnes dont 5 pour Madagascar en 2017. Avec les sept autres tonnes collectés et dédiés spécialement pour dix associations malgaches, le bilan ne pourrait être que positif. José Belalahy

25 ans. La remise des dons auprès des associations , hier, a été également l'occasion pour Cécile Vic de faire état du bilan des 25 ans d'existence de la Fondation à Madagascar et dans le monde. « nous avons pu aider plus de centaines de milliers d'enfants à travers le monde étant donné que nous finançons environ 80 projets chaque année ».

Nous avons pu collecter plus de 400.000 pièces d'assiettes, cuillères et fourchettes. Nous les avons par la suite, convoyées jusqu'à Madagascar pour les distribuer aux associations qui œuvrent pour donner une meilleure éducation aux enfants issus de familles défavorisées », a fait savoir Cécile Vic, déléguée générale de la fondation Air France. Cette dernière d'ajouter que la fondation entend poursuivre ses financements et ses activités auprès des dix associations malagasy.

Fruits de collectes organisés auprès des employés de la compagnie, les dons en question correspondent à des matériels scolaires éducatifs et de puériculture. Par ailleurs, une grande collecte de vaisselles utilisées dans les avions de la compagnie a été organisée et a porté ses fruits. «

