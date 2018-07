Tunisie: Célébrons les dieux de la mer

En effet, et comme nous l'a affirmé Jalel Tfifha, président de l'Association du carnaval d'Aoussou, les festivités d'Aoussou ont été financées par le ministère du Tourisme et son homologue de la Culture, le gouvernorat de Sousse, l'Hôtel de Ville et la Société de développement touristique Sousse-Nord.

Le programme de ces festivités a prévu un feu d'artifice qui aura lieu officiellement la nuit du 25 juillet, dès 21h00, à la plage Boujaâfar, où le ciel de la Perle du Sahel brillera de mille feux à l'occasion de la Fête de la République.

Le défilé du carnaval d'Aoussou aura lieu le 26 juillet, dès 18h00. Il sillonnera le boulevard front de mer et l'avenue Habib-Bourguiba. Il connaîtra la participation d'un nombre important de chars symboliques (conçus par des artistes russes, français et tunisiens), de troupes folkloriques et musicales venant de France, de Lituanie, d’Égypte, d'Algérie et de Tunisie, de jeunes adhérents aux maisons de la culture et de jeunesse, aux associations et aux organisations régionales, du ballet Douma de danse, de troupes de la Fédération générale d'expression corporelle...

Un mini-carnaval d'Aoussou, a poursuivi M. Tfifha, animera le 27 juillet, dès 18h00, le Port de plaisance El Kantaoui qui connaîtra une grande affluence touristique.

Des spectacles d'animation musicale auront lieu dès le 18 juillet à la Place des villes jumelées et dans les principales artères du centre-ville, ainsi que des jeux de plage.