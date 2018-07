Tunisie: Un appui logistique et financier

A cette occasion, l'ambassadeur a réitéré l'engagement et la détermination de son pays à soutenir la Tunisie surtout dans son processus de transition démocratique. Malgré les maintes tentatives de l'entraver et malgré le dernier attentat qui a endeuillé tout le peuple, affligé et accablé par cette douloureuse nouvelle.

Une coopération axée sur l'éducation, l'entrepreneuriat et la décentralisation

L'ambassadeur a également mis en exergue les forts liens historiques, culturels, et notamment culinaires qui lient les deux pays de la Méditerranée, «même si notre histoire commune n'a pas connu que des moments de joie et de paix», lance-t-il ironiquement, faisant référence aux guerres puniques.

«Nous comptons faire des projets pour soutenir la Tunisie, en coopérant avec le gouvernement tunisien. Nos domaines d'engagement sont axés sur trois priorités : la décentralisation, le soutien des jeunes entrepreneurs et l'éducation».

En effet, à travers la décentralisation, l'Italie compte financer 31 des immeubles qui vont abriter les nouvelles mairies, sur un nombre de 86 mairies. La coopération s'engage notamment à apporter son soutien aux nouveaux entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises (PME). «Nous apporterons notre soutien, surtout aux PME, car, comme vous le savez, l'Italie est le pays des PME. Nous avons fait cette expérience et avons vu leur contribution dans l'économie d'un pays». Sur le plan éducatif, l'Aicd compte aider à construire de nouvelles écoles et aider à financer l'élaboration de cantines dans différentes écoles.

D'autre part, la coopération épaule de nombreuses femmes entrepreneures dans les régions défavorisées à l'image du projet de soutien des jeunes femmes à Tataouine (région du Sud tunisien), tel que la production de l'Harissa, et d'autres produits locaux.

«L'Italie a contribué à offrir plus de 10.000 postes d'emploi. Et quand nous créons des postes d'emploi, nous donnons l'espoir et nous créons de la stabilité. Et notre but, c'est la stabilité du pays et l'envoi d'une image de paix», a déclaré l'ambassadeur d'Italie.

Les membres de la mission diplomatique ont, en outre, affirmé que le soutien italien s'est caractérisé par une donation de 150 millions d'euros lors de «Tunisie 2020» organisé il y a près d'une année (à Tunis), en plus de 200.000 millions d'euros investis dans différents projets, qui représentent leur fer de lance et leur moyen de faire perdurer la coopération tuniso-italienne.