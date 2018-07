Tunisie: Le malouf dans sa diversité et similitude

Alors qu'il est lié à la sélection jusqu'en 2022, Nabil Maaloul ne veut plus entrainer les Aigles… Plus »

Donnant plus de détails sur les composantes de ce spectacle, il a mentionné que Dorsaf Hamdani interprètera en solo des morceaux maghrébins composés par feu Salah El Mahdi. Quant à Zied Gharsa, il interprètera des chansons composées par son père, feu Taher Gharsa. L'artiste marocaine Abir El Abed interprétera, quant à elle, des morceaux de la nouba Hussein et Abbas Righi sera présent avec des chansons du patrimoine algérien. La participation espagnole sera présente avec des airs de flamenco. En somme, des duos et des chansons en groupe seront au programme où des morceaux du malouf seront présentés dans une forme mettant en exergue les similitudes existantes entre les traditions musicales de chacun des pays participant à ce spectacle.

Prenant la parole, le directeur artistique Mohamed Seifallah Ben Abderrazak a signalé dans ce sens qu'il s'agit d'une ballade plurielle entre des morceaux du malouf tunisien, algérien, marocain et andalou. Cette création collective, réunissant la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et l'Espagne, se veut une occasion pour faire revivre ce genre musical commun en vue de le préserver à la lumière des autres styles musicaux en vogue auprès des jeunes.

«De Carthage à Séville», a-t il ajouté, sera un voyage musical varié du point de vue interprétation, instruments, rythme et musicalité.

La 54e édition du Festival international de Carthage sera ouverte, demain, vendredi, 13 juillet, avec un spectacle intitulé «De Carthage à Séville». Cette production spéciale du festival est conçue par Mohamed Lassoued qui en assurera la direction musicale avec la montée sur la scène mythique de Carthage des artistes tunisiens, Zied Gharsa et Dorsaf Hamdani, de la chanteuse marocaine Abir El Abed, du chanteur algérien Abbas Righi et de l'artiste espagnole Maria Marine.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.