Les incidents qui ont conduit à la mort de Soro Kohognon, membre du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI) à Korhogo, vont-ils ouvrir un épisode judiciaire entre le mouvement de Soro Kanigui et le Rassemblement des Jeunes Républicains (RJR) de Korhogo ? Tout porte à le croire au vu de la décision annoncée par Zélégnon Gédéon, le secrétaire départemental du RJR de Korhogo, ce lundi 09 juillet, lors d'une conférence de presse au siège du Rassemblement des Républicains (RDR) à Korhogo. «

Ayant confiance en notre système judiciaire et vu la gravité des allégations en mon encontre, je décide de porter plainte contre leurs auteurs», a-t-il déclaré après avoir fait observer une minute de silence en mémoire du défunt et présenté ses condoléances à la famille éplorée. Il a poursuivi en disant qu'il aurait été bienséant pour les camarades du jeune décédé d'avoir une attitude différente de ce qu'ils ont montré en cette circonstance tragique.

En effet, plutôt que de publier de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux pour accuser nommément des personnes sans pour autant en apporter les preuves, ils devraient respecter la mémoire du défunt comme l'ont fait les autorités de Korhogo qui, pour observer le deuil, ont fait reporter le concert de l'artiste Molière le jour du drame. Zélégnon Gédéon a mis au défi l'honorable Soro Kanigui d'apporter la preuve des transactions financières à travers lesquelles Coulibaly Amadou dit Am's lui aurait donné les moyens financiers, selon le député, pour empêcher la tenue de l'assemblée générale du RACI.

Pour le secrétaire départemental du RJR, il y a beaucoup d'incohérences et de contradictions dans les différentes publications des membres du RACI sur les réseaux sociaux. L'orateur du jour relève d'abord les premières déclarations des membres du RACI.

« Certains de ses proches collaborateurs (ndlr de Soro Kanigui) ont déclaré m'avoir vu sur le théâtre des troubles. » Cette version, a-t-il relevé, a changé une fois que ses accusateurs ont compris qu'il n'était pas à Korhogo au moment des faits, mais plutôt à Konoroba, à la cérémonie de remise d'une ambulance offerte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

De même, il indique que les victimes disent avoir été attaquées par des personnes encagoulées. Peu après, pour soutenir qu'elles reconnaissent leurs agresseurs, ces mêmes personnes affirment que les agresseurs ne portaient pas de cagoules. En outre, le conférencier se demande si les membres du RACI connaissent véritablement Soro Kognonhon qui est présenté comme leur chargé de communication.

Car il est tantôt présenté comme stagiaire à l'Agence Emploi Jeunes, tantôt comme un agent de l'ANADER sans que cela ne soit vrai non plus. Enfin, le secrétaire départemental du RJR s'est dit outré de voir le RACI tenir un meeting au quartier Ahoussabougou, juste le lendemain de la mort de celui qui occupe un poste important dans son organigramme.

Pour lui, il est inadmissible qu'avec autant de légèretés on accuse nommément des individus pour des faits aussi graves. Selon le conférencier, toutes ces observations conduisent légitimement à se poser cette question : « A qui peut profiter ce crime crapuleux ?» A cette question, il croit avoir sa réponse.

Pour lui, le RDR, parti bien implanté à Korhogo, n'a pas besoin de tels actes pour en imposer au RACI qui n'est qu'un club de soutien. Par contre, a-t-il poursuivi, « connaissant le passé récent de l'homme et à scruter de près cette situation, l'honorable Soro Kanigui Mamadou et ses proches ne chercheraient-ils pas à tirer profit de l'assassinat de ce jeune homme ? »

Pour étayer ses propos, il a conté des faits qu'il impute à l'honorable Soro Kanigui tout en précisant que sa démarche est motivé par le besoin de rappeler « les méthodes de Kanigui pour atteindre ses fins » et non pas guidée par la volonté de dénigrer ou de salir l'homme.

« Qui ne se rappelle pas des méthodes barbares utilisées par Soro Kanigui Mamadou pour imposer d'une manière dictatoriale ses convictions ? Qui ne se rappelle pas la bastonnade des fonctionnaires et des bénévoles aux mains nues ? Qui ne se rappelle pas l'incendie du véhicule et de l'ordinateur de Monsieur Abraham Pongathié ex DREN de Korhogo ?

Qui ne se rappelle pas de la menace faite à une ex-directrice régionale de l'Education nationale et j'en passe », a égrené le conférencier. Au bout de cette explication, le leader des jeunes républicains du département de Korhogo dit « avoir honte de voir qu'on tire des intérêts politiques du décès d'un jeune de sa ville. »

Pour sa part, sa réponse aux accusations ne souffre d'aucun équivoque. « Vu mon éducation, les principes de ma religion et les idéaux de mon parti le RDR ; à savoir le respect de la vie humaine et le vivre ensemble que j'ai épousés corps et âme, je ne saurais être impliqué, ni de près ni loin à un crime d'une telle barbarie, d'un autre âge. »

Aussi, a-t-il décidé de porter plainte tout en lançant cet avertissement : « En cas de poursuites judiciaires, qu'on ne vienne pas accuser qui que ce soit de faire une chasse aux sorcières». Affaire à suivre.