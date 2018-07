Burkina Faso: Diaspora togolaise au Burkina - Un Haut conseil est né

La Fédération des associations de la diaspora togolaise au Burkina, a tenu un forum le 9 juin dernier à Ouagadougou. Le forum a eu pour thème, « Approche de l'unité par la solidarité », et placé sous le patronage du consul honoraire du Togo au Burkina, Mahamoudou Bonkoungou, PDG du groupe EBOMAF.

Les différentes associations togolaises à travers le Burkina ont fait le déplacement de Ouagadougou. L'exécution de l'hymne national et trois interventions ont précédé la tenue des travaux : l'allocution du président de la Fédération, Cyriaque K Akpossou, puis les rapports moraux et financiers, faits respectivement par le secrétaire général et le trésorier.

La Fédération existe depuis 2016 avec un bureau de neuf membres, et après deux ans de fonctionnement, il fallait faire une halte pour rendre compte.

« Ce forum est un cadre d'échanges et de partage par excellence pour une diaspora fraternelle et solidaire, le thème choisi cadre bien avec cet esprit et aussi au regard de la situation socio-politique qui prévaut présentement au pays. Il a pour objet de faire le bilan des activités, afin de mieux se projeter sur l'avenir », a-t-il déclaré.

Dans le rapport moral, il ressort que beaucoup d'activités ont été menées, mais l'insuffisance de moyens financiers n'a pas permis la tenue de certaines.

Et entre autres activités qui ont été faites, la Fédération a participé aussi bien aux commémorations des fêtes de l'indépendance du Togo et du pays d'accueil, la visite aux sections régionales de la diaspora, la signature de convention avec le Réseau des caisses populaires du Burkina, le secours à des compatriotes en difficulté. Les forumistes ont échangé autour du thème.

Le clou du forum aura été la mise en place du Haut Conseil des Togolais au Burkina Faso. Selon le président, c'est une exigence du gouvernement togolais qui veut que désormais les associations des Togolais à travers le monde porte cette appellation.

C'est désormais donc cette terminologie, et en quelque sorte le Haut Conseil est une fusion absorption de la fédération. Au cours du forum, il a été aussi question de la mise en place de réseaux d'étudiants, d'enseignants, d'artisans, de journalistes togolais au Burkina.

La mise en place du réseau des journalistes échoit à Ruben Wilson Adjete Kodjo de radio et télé Savane FM. Le président Akpossou s'est dit satisfait du déroulement du forum, il a par ailleurs témoigné ses gratitudes en général à tous ceux qui soutiennent de quelque nature que ce soit, la réalisation de leurs activités, et particulièrement au consul honoraire du Togo au Burkina.