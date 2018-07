Burkina Faso: Culture de champignons - Issoufou Zoungrana, un des pionniers au Burkina

Issoufou Zoungrana, un jeune de la commune rurale de Koubri, souhaite contribuer au développement du Burkina Faso par la revalorisation des matières organiques et des résidus agricoles.

Cest ainsi qu'avec l'aide d'amis spécialistes de la culture de champignons, il s'est formé dans le domaine. Il s'est assigné comme mission première de développer cette filière au pays des hommes intègres. En effet, la myciculture (culture des champignons) est longtemps restée méconnue et très peu développée en Afrique.

C'est une filière très porteuse, selon une étude de la FAO, avec des opportunités de lutte contre la pauvreté et de renforcement des régimes alimentaires des ménages. Selon, les techniciens de la culture des champignons, les résidus agricoles et autres tels que la paille de riz, les copeaux de bois, les rafles de maïs, et même de la jacinthe d'eau peuvent être utilisés pour sa culture.

Passionné de la nature, Issoufou Zoungrana est arboriculteur-apiculteur amateur depuis 2006 sur son centre expérimental en cours d'installation dans la commune de Koubri. Il s'est lancé dans l'agriculture et l'élevage en 2016.

Aujourd'hui, son ambition est d'ouvrir la culture de champignons au monde rural pour deux raison : faire découvrir les vertus des champignons comestibles, et permettre aux jeunes de pouvoir contribuer au développement du Burkina Faso par la revaloriser de certaines matières organiques.

Après deux ans de formation et d'abnégation, ses premières productions de champignons se font déjà dans les environs de Ouagadougou sous serre. Le producteur Issoufou Zoungrana compte, dans les jours avenir, délocaliser le centre dans la commune de Koubri et éllargir le champ de variétés comestibles et médicinales cultivables.