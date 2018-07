Cote d'Ivoire: Domaine foncier rural - Mamadou Sangafowa Coulibaly s'imprègne des réalités de l'AFOR

Elle doit œuvrer à la mise en œuvre de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, telle que modifiée par les lois n°2004- 412 du 14 août 2004 et n°2013-655 du 13 septembre 2013, et tous les textes corrélés. L'objet de cette loi est de transformer les droits coutumiers en droit de propriété.

Les clés ont été remises par le ministre Coulibaly Sangafowa. Mais avant, dans les locaux du Conseil de surveillance de l'AFor, première étape de sa tournée, le ministre a été instruit par le Général de Corps d'Armées, Gervais Kouassi, sur la nécessité de mettre en place un mécanisme fiable et sécurisé pour la délivrance de titre de propriété aux détenteurs des droits fonciers. Ce qui contribuera, a-t-il soutenu, à mettre un terme aux rapports conflictuels entre les différents acteurs de la chaîne foncière et aux crises intercommunautaires.

«Nous disposons de 11 mille territoires villageois en Côte d'Ivoire. A ce rythme, à la fin de 2019, vous aurez bouclé toute la délimitation des territoires villageois du pays», a-t-il souligné. Et comme pour répondre aux attentes du ministre, l'AFor a doté les Directeurs régionaux et départementaux de 25 véhicules et de 44 motos.

Bravant la pluie matinale tombée de façon continue sur la capitale économique ivoirienne, Mamadou Sangafowa Coulibaly est allé constater l'opérationnalité de cette institution et l'état d'avancement de ses activités, dix mois après son installation par ses bons soins. Mais aussi s'enquérir des conditions de travail des premiers responsables et identifier avec eux, les obstacles à la pleine réalisation de leurs missions aux fins de proposer des solutions pour une opérationnalité totale de l'Agence.

