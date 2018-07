Madagascar: Musique actuelle - Mafonja en force au Fatapera

Décidément, Mafonja a décidé d'engager la vitesse supérieure. On le voit de plus en plus sur tous les fronts ! Et il n'a pas encore fini de séduire les mélomanes.

Cette fois encore, le jeune Antsirabéen fera le bonheur des inconditionnels du Fatapera à Antaninarenina. Demain, le chanteur donnera un ton de roots/reggae à sa manière à l'attention des mélomanes amateurs de musique actuelle.

Mafonja promet une soirée de découverte et de redécouverte à travers son engagement lyrique et musical. L'intimité et l'échange entre l'artiste et le public sera à son comble dans cette formation qui vous est proposée et, grâce aussi à l'atmosphère qui se dégage de ce lieu

Son revirement musical a marqué plus d'un. Dans les multiples concours, les différents festivals, il ne cesse d'étonner et de conquérir de plus en plus de public. Au fur et à mesure, il se démarque par sa musique qui perce l'âme et cherche toujours à mieux développer ses talents. Auteur compositeur, interprète, il joue de la guitare et de la valiha.

En effet, on pourrait définir sa musique comme de la fusion roots, rap et reggae. Ses œuvres évoluent au fil des ans, chaque œuvre naissant d'une démarche unique, fidèle à une tradition impressionniste. A ce jour, environ une centaine de chansons composent son répertoire, et ont trouvé une renommée à Madagascar et à l'étranger.

Si à Antsirabe il a connu sur la scène musicale locale depuis des années, il a été sacré Champion dans la catégorie musique moderne du concours scène d'Afrique 2016.

Passionné depuis son enfance par la diversité des musiques, il a poursuivi le chemin créatif entre maturité artistique et expériences en studio qui lui ont permis de trouver la voie musicale à tendance traditionnelle et fusion.