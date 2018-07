Cote d'Ivoire: Agression des agents de la RTI à Tissié - L'intersyndicale condamne

NOTRE POSITION L'Intersyndicale du Secteur Médias de Côte d'Ivoire (ISMCI) constate : - Que ces jeunes, certainement manipulés, ont empêché les journalistes de faire leur travail et les ont violentés afin de s'opposer à la manifestation de la vérité. -Que, par ces actes, ils privent d'information les populations, les pouvoirs publics et toutes les personnes qui en ont besoin.

Tous furieux, armés de gourdins et d'armes blanches, ils intiment l'ordre au caméraman de leur donner son matériel de travail. Face au refus de celui-ci et du journaliste, les assaillants commencent à les violenter. Les villageois s'interposent et font appel aux agents des forces de l'ordre qui étaient au corridor, non loin du village.

