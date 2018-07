Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly - 'Le pays est engagé dans une dynamique irréversible de paix et de développement'

document

Excellence Monsieur le Président de la République ; Le mercredi 04 juillet 2018, vous avez bien voulu me reconduire dans les fonctions de Premier Ministre, Chef du Gouvernement, suite à la dissolution du premier Gouvernement de la troisième République formé le 11 janvier 2017 et réaménagé le 19 juillet 2017 ; avec pour mission, de vous proposer un Gouvernement composé de cadres issus du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et de la société civile.

Dans cette dynamique, vous avez nommé, le 10 juillet 2018, un nouveau Gouvernement qui se réunit pour la première fois ce matin, sous votre haute présidence.

En cette occasion solennelle, je voudrais, Excellence Monsieur le Président de la République, vous exprimer, en mon nom propre et au nom de l'ensemble des membres du Gouvernement, notre profonde reconnaissance et notre infinie gratitude pour la grande confiance que vous avez bien voulu placer en chacun de nous, en nous confiant ces hautes et importantes charges.

Je voudrais, avec votre permission, Excellence Monsieur le Président de la République, saluer et remercier les membres du précédent gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour relever les nombreux et importants défis qui étaient les nôtres, dans un contexte politique, économique et social particulièrement difficile. Grâce à la solidarité dont nous avons su faire preuve autour de vous, et sous votre conduite éclairée, notre pays a su maintenir un climat social apaisé, des performances économiques et tenu ses principaux engagements.

Excellence Monsieur le Président de la République, Le nouveau Gouvernement que vous avez bien voulu former est, conformément à vos instructions, représentatif des forces vives de notre pays, résolument engagées dans l'œuvre de construction de notre pays, que vous conduisez avec beaucoup de bonheur et dans la paix, depuis votre accession à la magistrature suprême.

Il est composé de cadres issus des partis politiques, membres du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) favorables à un RHDP-Unifié, ainsi que de personnalités issues de la société civile.

En termes de missions, ce Gouvernement est appelé à faire face, spécifiquement, à de grandes problématiques d'actualité de notre pays notamment : - l'accès à l'eau potable pour tous ; - l'assainissement ; - l'amélioration du cadre de vie face à la forte urbanisation ; -la poursuite et l'intensification de la lutte contre la pauvreté ; - l'accroissement des investissements privés, comme moteur de la croissance économique par l'amélioration accélérée de l'environnement des affaires ; - la promotion des PME, sources de création d'emplois, etc. C'est ce qui justifie la définition de portefeuilles ministériels dédiés tout particulièrement à ces problématiques, ainsi que le choix de personnalités de métier pour conduire ces importants chantiers.

Excellence Monsieur le Président de la République, Les membres de votre Gouvernement mesurent pleinement le poids des responsabilités qui sont les nôtres, à cette étape charnière de l'histoire de notre beau pays. Ils s'engagent donc à travailler avec dévouement et célérité, sous votre haute égide, à la réalisation de la grande ambition qui est la vôtre, celle de faire de la Côte d'ivoire, un pays émergent pour le bonheur des Ivoiriennes et des Ivoiriens.

A cette fin, l'action Gouvernementale, tout en s'inscrivant dans l'élan déjà amorcé, sera axée sur l'atteinte des grands objectifs que vous avez bien voulu fixer, depuis janvier 2017, en matière notamment : - de cohésion sociale ; -de renforcement de la paix et de la sécurité ; - d'accélération de la transformation structurelle de notre économie ; -de maîtrise des dépenses publiques; -de poursuite des investissements en faveur des services sociaux de base pour l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'eau potable et à l'électricité ; et -de création d'emplois pour les jeunes et les femmes ; Dans cette perspective, nous entendons renforcer les outils de la coordination de l'action gouvernementale, afin d'accélérer la mise en œuvre des chantiers prioritaires ouverts dans tous ces secteurs.

Pour l'atteinte des objectifs fixés, l'accent sera mis particulièrement sur : - la poursuite des Conseils de Gouvernement consacrés à des revues sectorielles du Plan d' Actions Prioritaires (PAP) ; - l'accélération de la prise de textes découlant des PAP ; - le suivi, en Conseil de Gouvernement, des grands programmes d'investissements publics et privés, à l'effet de lever les obstacles à leur réalisation à bonne date ; - la tenue des Conseils Présidentiels sur des thématiques d'importance ; et - la poursuite des visites à l'intérieur du pays que vous avez bien voulu m'autoriser à effectuer.

Mesdames et Messieurs les Ministres, Nous avons tous une obligation de résultats et nous devons avoir constamment à l'esprit que nous sommes redevables vis-à-vis du Chef de l'Etat et de nos braves populations.

L'action Gouvernementale devra donc être davantage visible et perceptible par nos concitoyens qui, à juste raison, attendent de nous, une plus grande réactivité et un plus grand pragmatisme dans la résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés.

Excellence Monsieur le Président de la République, Le Gouvernement tient à vous témoigner toute son admiration pour la constance de votre engagement au service de vos concitoyens.

Notre conviction reste forte que, sous votre leadership éclairé, et grâce à vos grandes qualités d'homme d'Etat, la Côte d'Ivoire, notre pays, est engagé dans une dynamique irréversible de paix et de développement.

J'en appelle donc à la mobilisation de l'ensemble des membres du Gouvernement pour que, dans la solidarité, et avec rigueur et engagement, nous contribuons tous, sous votre haute autorité, Excellence Monsieur le Président de la République, à faire de notre pays, une terre de rassemblement, de progrès, de paix et de solidarité. Je vous remercie de votre aimable attention.