Promouvoir l'excellence et récompenser le mérite ! C'est le credo de l'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire (Ajaci) en initiant le prix d'excellence de la meilleure administration de gestion des archives. Pour avoir été les meilleurs dans le respect des exigences réglementaires applicables au secteur des archives, dans leurs administrations respectives, l'Ajaci leur a décerné "la Palme d'or ".

Il s'agit, pour l'administration publique, du ministre de la Fonction publique, le Général Issa Coulibaly et, au titre de l'administration privée, de M. Eugène Kassi N'da, directeur général de la Banque nationale d'Investissement (Bni). La remise du précieux sésame, aux récipiendaires, aura lieu le 16 août prochain au Plateau.

« Les archives constituent, pour toute nation, sa mémoire officielle et son patrimoine historique. Parce qu'elles attestent de l'existence et de la souveraineté d'un peuple, d'un Etat et du fonctionnement de ses institutions », a rapporté Charles Kouassi, président de l'Ajaci, samedi dernier au Musée des civilisations au Plateau où ses pairs et lui étaient à une assise. Il faut noter que ce sont, au total, trente-sept (37) entreprises dont 23 du privé et 14 du public qui ont vu leurs services archives soumis à évaluation.

Et au finish, ce sont ceux du ministère de la Fonction publique et de la Bni qui respectent les critères de ressources humaines (nombre d'agents dans le service des archives, profile des archivistes, capacité à employer les stagiaires) ; de la situation des locaux de stockage des archives (état des salles, type de rayonnage) ; d'outil de gestion ; de puissance informatique etc.

Aussi est-il idoine de se rendre à l'évidence que, par l'instauration de ce prix, l'Ajaci entend promouvoir et professionnaliser les sciences de gestion de l'information documentaire. La remise des arrêtés de nomination des membres, la présentation du site internet et plusieurs autres activités ont marqué la cérémonie de samedi.