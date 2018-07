Cote d'Ivoire: 7423 entreprises créées en 2018 sur un objectif de 6512

Pour l'année 2018, neuf nouvelles réformes pour le développement du secteur privé ont été prises par le gouvernement ivoirien. Il s'agit entre autres du renforcement de l'acte sous seing en tant qu'instrument à part entière de constitution des sociétés de type SARL, SNC, SCS ; la nomination au Guichet unique du permis de construire d'un architecte permanent impliqué dans l'examen des demandes de permis de construire ; la facilitation du remboursement des crédits TVA et la création et la mise en service au Tribunal du Commerce d'Abidjan de la 6ème Chambre de jugement pour le règlement des petits litiges.

Ce résultat satisfaisant, a-t-il fait remarquer, est la conséquence des performances réalisées par la Côte d'Ivoire au classement Doing Business depuis 2013, et pour lequel le pays a connu de meilleurs classements.

On peut le dire sans risque de se tromper : la Côte d'Ivoire est, aujourd'hui, un pays attractif. Le flux des investissements agréés enregistré en 2017 et à mi 2018 connaît une nette évolution. C'est ce qui ressort du bilan 2017 et mi-parcours 2018 des activités du Centre de promotion des investissements (CEPICI).

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.